В Великобритании заявили о поиске двух новых «отравителей» Скрипалей В России причастность наших граждан к возможному отравлению Скрипалей отвергают

Британское издание Daily Mail заявило, что скоро полиция заявит о розыске еще двух россиян, которые помогали Александру Петрову, Руслану Боширову и Сергею Федотову в «отравлении» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фамилии новых подозреваемых британский таблоид не назвал. По информации издания, речь идет о россиянах, которые уже выехали на родину. Что именно они сделали в Великобритании, и какова их роль в «деле Скрипалей» пока неизвестно.

В России причастность наших граждан к возможному отравлению Скрипалей отвергают, т.к. британская сторона не представила никаких доказательств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что российская сторона настроена на установление истины в этом деле, но Лондон отказывается от сотрудничества.