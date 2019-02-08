В Петербурге с 11 февраля закроют движение по Шкиперскому протоку и Крапивному переулку До 23 и 10 марта соответственно

В Петербурге с 11 февраля закроют движение транспорта по Шкиперскому протоку и Крапивному переулку. Об этом в пятницу сообщили в Государственной административно-технической инспекции.



Проехать по Шкиперскому проспекту нельзя будет до 23 марта. Ограничение будет действовать на участок дороги от улицы Шевченко до улицы Беринга. Это связано с реконструкцией газопровода, которую будет проводить ООО «ПетербургГаз»

А Крапивный переулок будет перекрыт до 10 марта. На участке от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта будут прокладывать инженерные сети. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Напомним, с 11 февраля до 1 июня будет закрыто движение транспорта по Атаманской улице. Речь идет об участке от набережной Обводного канала до дома 3/6 по Атаманской улице. СПб ГКУ “ДТС” в это время будет прокладывать газопровод по улице.