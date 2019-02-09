Азмун присоединился к «Зениту» на сборах в Испании Иранский форвард проведет первую тренировку в составе новой команды 9 февраля

Экс-форвард «Рубина» Сердар Азмун прибыл на тренировочный сбор «Зенита» поздно вечером в пятницу, 8 февраля. В отеле его встретил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Семак пожал руку иранскому футболисту и дружески обнял его.

«Сегодня уже поздно, отдыхай! А завтра надо работать», — сказал тренер петербуржцев.

Азмун уже примерил зенитовскую форму и сообщил в Instagram, что рад присединиться к «Зениту».

Ожидается, что в субботу, 9 февраля, 24-летний нападающий проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Добавим, что Азмун является футболистом иранской сборной. Карьеру он начал в клубе «Рубин», затем на один сезон перешел в «Ростов», а потом вернулся в казанский клуб.