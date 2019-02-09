Беглов помог с уборкой снега во дворе дома на Большой Посадской

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов взял в руки лопату, чтобы помочь городу с уборкой снега.
Беглов вместе с сотрудниками администрации Петроградского района приняли участие в уборке от снега и наледи двора дома №4 по Большой Посадской улице. Рядом с врио губернатора Северной столицы орудовал лопатой глава администрации района Иван Громов.
Добавим, что ранее в субботнике поучаствовал вице-губернатор города, ответственный за ЖКХ, Николай Бондаренко. Он чистил двор дома 44 на Фурштатской улице в компании сотрудников Жилкомсервиса № 3 Центрального района.
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