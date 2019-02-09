Беглов предложил пустить в ход реагенты для борьбы с гололедом Врио губернатора Петербурга отметил, что использование реагентов должны одобрить экологи

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства 9 февраля призвал проработать вопрос с обработкой тротуаров реагентами и запустить горячую линию по протечкам крыш.

Вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе совещания в Смольном доложил, что 8 февраля город от снега чистили 9 тыс. дворников 1,9 тыс. кровельщиков. Беглов отметил, что борьба с наледью на крышах является задачей номер один в Петербурге. Он также призвал обратить внимание на возможные протечки крыш и распорядился уже 9 февраля открыть горячую линую, на которую горожане могут жаловаться на такие случаи.

Беглов также распорядился максимально привлечь технику для обработки песком тротуаров, а также территорий у соцучреждений, в туристических местах и у торговых центров. Сейчас часть тротуаров посыпают солью, но Беглов призвал перейти к использованию реагентов для борьбы с наледью. Воспользоваться ими можно будет после консультаций с экологами и экспертами, которые должны подсказать наиболее подходящие варианты. Кроме того, Беглов также дал распоряжение следить за тем, чтобы снег не сбрасывали в реки и каналы.

В целом же городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы к последствиям залповых снегопадов, резюмировал врио губернатора. По его словам, ответственные комитеты и службы должны начать подготовку к следующей зиме уже сегодня. Особо Беглов отметил утепление чердаков, которое позволит избежать формирования наледи. Кроме того, по его словам, нужно выяснить, сколько техники не хватает городу, и закупить ее.