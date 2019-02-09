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09.02.19 / 13:45 Новости

Глыбы льда атакуют припаркованные в центре Петербурга машины

"Ледопад" уже повредил авто на Захарьевской и Лиговском проспекте

Наледь повредила машину на проспекте Ленина. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские сосульки начали наступление на автомобили, припаркованные у тротуаров и во дворах. После падения ледяных глыб владельцы находят свои машины с пробитыми крышами и без стекол.

Так, гигантская глыба льда рухнула с крыши одного из домов по улице Ленина. У Renault оказались пробиты заднее стекло, а крышу сильно помяло.

На проспекте Обуховской обороны, 95, владелец иномарки припарковал авто у стены и поплатился вмятиной. В центре города оттаявшие сосульки тоже атакуют автовладельцев.

«Словил бронебойно-фугасный снаряд на Лиговском, 87 . Рядом пострадали еще четыре машины от осколочного воздействия глыбы льда вперемешку с лепниной. Машине неделя, пробега 300 км. Хорошо хоть «Каско» есть. Если вдруг у кого еще машины стоят, убирайте», — написал петербуржец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга.

Неприятный сюрприз получили и жильцы дома 23 на Захарьевской. По словам петербуржцев, наледь с крыш не сбивали всю зиму, в результате лед обрушился на стоявшие внизу автомобили.

Серьзные повреждения ночью получил автомобиль «Яндекс.Такси», припаркованный на улице Полозова, 17. Наледь проломила крышу и стекла.

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