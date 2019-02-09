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09.02.19 / 14:16 Новости

Минпромторг предлагает увеличить число рынков для снижения цен на продукты

Рынки могут стать главным конкурентом сетевого ретейла, считают в ведомстве

Минпромторг собирается увеличить количество рынков в России. Фото: flickr.com

Минпромторг готовится внести в Госдуму законопроект о рынках, который позволит снизить цены на продукты. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, число рынков в России за последние 10 лет сократилось в 5-6 раз. При этом  в министерстве уверены, что рынки являются важным каналом сбыта продукции для малых сельхозпроизводителей, фермеров и личных хозяйств. Увеличение количества рынков поможет повысить конкуренцию для продуктового ретейла, что позволит снизить цены на продукты в стране, отметил Евтухов.

«Когда будет больше рынков, то больше будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и среди тех, кто там торгует», — сказал он.

Ведомство намерено разрешить фермерам торговать сезонной продукцией, в том числе и из автомобилей, добавил он.

По словам Евтухова, сегодня рынки пользуются популярностью как в России, так и в Европе. Например, в Испании 50% свежих овощей, фруктов, мяса и рыбы продают именно на рынках.

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