На Малой Посадской появилась мемориальная доска Даниилу Гранину На церемонии присутствовали Валентина Матвиенко и Александр Беглов

На фасаде дома 8 по улице Малая Посадская в Петебурге торжественно открыли мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине. 1 января 2019 года ему исполнилось бы сто лет.

В доме 8, лит. А по Малой Посадской улице Гранин долгие годы жил и работал. Этот адрес был знаком его коллегам, а также друзьям, среди которых были выдающиеся ученые и культурные деятели.

Церемония, посвященной столетию классика, началась в 13 часов 9 февраля. В ней приняли участие дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Кроме того, на ней присутствовали руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, глава Российского книжного союза Сергей Степашин и народный артист Советского союза Олег Басилашвили.

В своем выступлении Беглов отметил, что жизнь и творчество Гранина были неразрывно связаны с Ленинградом и Петербургом.

«Он учил нас самому главному — смелости и справедливости. Даниил Александрович защищал наш город в годы Великой Отечественной войны», — сказал врио губернатора.

Добавим, что 2019 год объявлен в России годом Даниила Гранина. Официальная программа включает более 120 мероприятий.