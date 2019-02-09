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09.02.19 / 15:07 Без рубрики

На Украине жалуются на массовый отток летчиков-испытателей в Россию

Квалифицированные кадры покидают страну в поисках лучшей жизни в РФ

На Украине сообщили о массовом отъезде летчиков в РФ. Фото: pixabay.com

Украинские летчики-испытататели и конструкторы массово уезжают из Украины в Россию из-за кризиса в экономике и отсутствия перспектив. Об этом сообщили экс-депутаты Верховной рады.

По словам бывшего депутаты и министра транспорта Украины Евгения Червоненко, украинских специалистов «с удовольствием ждут в России», сообщает канал NewsOne.

Он рассказал, что в РФ летчикам и конструкторам предоставляют работу и гражданство.

Червоненко отметил, что на Украине Рада до сих пор не утвердила звание «Заслуженный летчик-испытатель Украины». Кроме того, летчиков лишили пенсионных льгот. Средний размер их пенсии составляет 10 тыс. гривен, или чуть более 24 тыс. рублей.

«Это притом что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов», — заявил экс-парламентарий.

Он добавил, что есть случаи, когда специалисты по конструкторским разработкам эмигрировали в Казахастан.

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