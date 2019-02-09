Петербург признали самым романтичным городом России Город на Неве обошел Сочи и Владивосток в опросе, проведенным "ТурСтатом" перед 14 февраля

Аналитическое агентство «ТурСтат» накануне Дня всех влюбленных назвало самые романтичные города России. Рейтинг возглавил Петербург.

Петербург оказался первым в пятерке самых привлекательных для романтиков городов России. Город на Неве смог обойти Сочи, Владивосток, Казань, Москву и Екатеринбург. Об этом следует из опроса, который провел «ТурСтат» среди пользователей сети.

Ндо сказать, что город на Неве оставил конкурентов далеко позади. Петербург назвали самым романтичным городом в России для путешествий вдвоем 60% опрошенных. За Сочи и столицу Приморья проголосовали 9%.

По данным агентства, романтический туризм в России, в который включены как туры, так и самостоятельные поездки вдвоем в уик-энды и праздники, исчисляется более 5 млн путешествий в год.