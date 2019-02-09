Трактор наехал на женщину во время уборки снега в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга снегоуборочная техника травмировала ковшом прохожую.
Авария с участием снегоуборочного трактора произошла около 12 часов в субботу, 9 февраля, на пересечении набережной Обводного канала и Лифляндской улицы.
По данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, за рулем погрузчика в момент ДТП находился 59-летний мужчина. Он убирал снег во дворе дома и наехал на 57-летнюю женщину ковшом. Петербурженка получила тяжелые травмы.
По факту аварии ведомство начало проверку.
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