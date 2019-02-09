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09.02.19 / 15:41 Новости

Трактор наехал на женщину во время уборки снега в Петербурге

Пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами

Дом, во дворе которого произошло ДТП. Фото: Google View

Дом 156 по набережной Обводного канала,, во дворе которого произошло ДТП. Фото: Google View

В Адмиралтейском районе Петербурга снегоуборочная техника травмировала ковшом прохожую.

Авария с участием снегоуборочного трактора произошла около 12 часов в субботу, 9 февраля, на пересечении набережной Обводного канала и Лифляндской улицы.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, за рулем погрузчика в момент ДТП находился 59-летний мужчина. Он убирал снег во дворе дома и наехал на 57-летнюю женщину ковшом. Петербурженка получила тяжелые травмы.

По факту аварии ведомство начало проверку.

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