Зимний субботник в Петербурге вывел на уборку снега 35 тысяч человек Александр Беглов показал всему городу, что умеет наводить порядок

Администрация Санкт-Петербурга огласили показатели необычного зимнего субботника, который состоялся сегодня в Петербурге. В нем приняло участие более 35 тысяч сотрудников комитетов, подведомственных им организация и районных администраций.

233 улицы смогли очистить петербургские чиновники от снега за один зимний субботник, также на их счету 656 дворов. Чинвоникам в их работе на благо города помогали штатные и привлеченные дворники – таких набралось почти десять тысяч человек.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов показал всему городу, что умеет наводить порядок, приняв участие в уборке снега на Большой Посадской улице.