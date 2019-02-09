Все новости

09.02.19 / 19:24 Новости

Зимний субботник в Петербурге вывел на уборку снега 35 тысяч человек

Александр Беглов показал всему городу, что умеет наводить порядок

Фото пресс-службы Смольного

Администрация Санкт-Петербурга огласили показатели необычного зимнего субботника, который состоялся сегодня в Петербурге. В нем приняло участие более 35 тысяч сотрудников комитетов, подведомственных им организация и районных администраций.

233 улицы смогли очистить петербургские чиновники от снега за один зимний субботник, также на их счету 656 дворов. Чинвоникам в их работе на благо города помогали штатные и привлеченные дворники – таких набралось почти десять тысяч человек.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов показал всему городу, что умеет наводить порядок, приняв участие в уборке снега на Большой Посадской улице.

 

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.