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10.02.19 / 19:09 Новости

CNN: США упрочили положение российского минтая

Торговая война между Китаем и США оказалась на руку российским рыбакам

США случайно упрочили положение минтая из РФ на своем рынке. Фото: flickr.com

Белый дом улучшил конкурентные преимущества российского минтая на рынке США. Этот вид рыбы перерабатывается в Китае и поступает в Штаты как полуфабрикат, сообщает CNN.

По данным телекомпании, российский минтай, который добывают в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, обходится дешевле американского. Из-за низкой цены на его долю приходилось порядка $200 млн на американском внутреннем рынке мороженого минтая. К 2017 году почти 50% рыбных палочек, которые продавали в школьных столовых, была сделана из российского минтая в Китае.

Рыбопромысловые компании Аляски понадеялись, что администрация Дональда Трампа за счет пошлин на импорт китайских продуктов упрочит их положение на рынке. Объемы продаж минтая с Аляски действительно удвоились, но поставлять ее в Китай для переработки оказалось невыгодно: ответные санкции Пекина заставили американских рыбаков платить на 25% больше, чем прежде. В результате поставлять российскую рыбу в Китай через США стало выгоднее.

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