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10.02.19 / 09:56 Новости

Эксперты назвали самые удобные авто для российских дорог

В список попали только иномарки

Volkswagen Polo возглавил рейтинг самых удобных авто в РФ. Фото: flickr.com

ТОП-5 самых удобных авто на российском рынке возглавил немецкий Volkswagen Polo. Список составили эксперты портала SpeedMe.

Специалисты выбрали самые комфортные в России модели автомобилей, исходя из соотношения цены, технических возможностей и дизайна.

Рейтинг возглавил Volkswagen Polo. Первое место ему отвели благодаря надежности, низкой цене и качеству изготовления. Вторым в списке следует Mitsubishi ASX, на третьем месте оказался седан Toyota Camry.

В список также попал популярный у россиян автомобиль Kia Rio. Замыкает «пятерку» кроссовер Nissan Qashqai. Эта модель в последнее время прибавила в опциях и обзавелась привлекательным дизайном, отметили эксперты авторынка.

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