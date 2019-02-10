Эксперты назвали самые удобные авто для российских дорог В список попали только иномарки

ТОП-5 самых удобных авто на российском рынке возглавил немецкий Volkswagen Polo. Список составили эксперты портала SpeedMe.

Специалисты выбрали самые комфортные в России модели автомобилей, исходя из соотношения цены, технических возможностей и дизайна.

Рейтинг возглавил Volkswagen Polo. Первое место ему отвели благодаря надежности, низкой цене и качеству изготовления. Вторым в списке следует Mitsubishi ASX, на третьем месте оказался седан Toyota Camry.

В список также попал популярный у россиян автомобиль Kia Rio. Замыкает «пятерку» кроссовер Nissan Qashqai. Эта модель в последнее время прибавила в опциях и обзавелась привлекательным дизайном, отметили эксперты авторынка.