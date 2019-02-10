Глава комитета по молодежной политике пришла убирать снег с дочкой

Председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец присоединилась к воскресной уборке снега на Кронверкской набережной. С собой она привела маленькую дочь.
Как сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике, Аблец не осталась в стороне от продолжившегося в воскресенье «снежного» субботника. Добавим, что вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко убирал от снега Калининский район, а его коллега Николай Линченко чистил Приморский проспект.
Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал чиновников помочь в очистке улиц города от снега и льда. В субботу, 9 февраля, на уборку Северной столицы вышли 35 тыс. чиновников, в том числе сам Беглов.
По данным комитета по благоустройству, за день в городе на Неве вывезли более 30 тыс. «кубов» снега.
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Реплики
Ну еще бы она не вышла)) Согнали всех, кого смогли: комитеты, администрации, все бюджетные учреждения…
Чиновники должны выполнять свою работу .а не дворниками быть.
Смольный,как и в прошлые годы, показал свою несостоятельность в зимний период. Не умение организовать работу служб показывает либо не умение,либо наплевательское отношение на жителей города. Бездари!!!