Все новости

10.02.19 / 16:39 Новости

Глава комитета по молодежной политике пришла убирать снег с дочкой

Юлия Аблец убирала снег лопатой на Кронверкской набережной

Глава комитета по молодежной политике на уборке. Фото: пресс-служба комитета

Председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец присоединилась к воскресной уборке снега на Кронверкской набережной. С собой она привела маленькую дочь.

Как сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике, Аблец не осталась в стороне от продолжившегося в воскресенье «снежного» субботника. Добавим, что вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко убирал от снега Калининский район, а его коллега Николай Линченко чистил Приморский проспект.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал чиновников помочь в очистке улиц города от снега и льда. В субботу, 9 февраля, на уборку Северной столицы вышли 35 тыс. чиновников, в том числе сам Беглов.

По данным комитета по благоустройству, за день в городе на Неве вывезли более 30 тыс. «кубов» снега.

 

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Сергей 10.02.2019 at 18:07 - Reply

    Ну еще бы она не вышла)) Согнали всех, кого смогли: комитеты, администрации, все бюджетные учреждения…

  2. Владимир, Санкт-Петербург 10.02.2019 at 22:18 - Reply

    Чиновники должны выполнять свою работу .а не дворниками быть.
    Смольный,как и в прошлые годы, показал свою несостоятельность в зимний период. Не умение организовать работу служб показывает либо не умение,либо наплевательское отношение на жителей города. Бездари!!!

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

115 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.