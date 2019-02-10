Глава комитета по молодежной политике пришла убирать снег с дочкой Юлия Аблец убирала снег лопатой на Кронверкской набережной

Председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец присоединилась к воскресной уборке снега на Кронверкской набережной. С собой она привела маленькую дочь.

Как сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике, Аблец не осталась в стороне от продолжившегося в воскресенье «снежного» субботника. Добавим, что вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко убирал от снега Калининский район, а его коллега Николай Линченко чистил Приморский проспект.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал чиновников помочь в очистке улиц города от снега и льда. В субботу, 9 февраля, на уборку Северной столицы вышли 35 тыс. чиновников, в том числе сам Беглов.

По данным комитета по благоустройству, за день в городе на Неве вывезли более 30 тыс. «кубов» снега.