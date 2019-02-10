Комитет по благоустройству показал фото «до» и «после» уборки чиновников Сотрудники комитета 10 февраля продолжили зимний челлендж на Почтамской

Сотрудники комитета по благоустройству Петербурга в воскресенье, 10 февраля, снова вышли на субботник в центре города.

По данным пресс-службы комитета, кроме чиновников, в уборке улиц от снега и льда также принимали участие около 1 тыс. сотрудников подведомственных учреждений. На смену вчерашним лопатам пришли другие инструменты: главной проблемой на Почтамской улице и в Почтамском переулке оказался лед. Участникам субботника пришлось расчищать от наледи тротуары и пешеходные переходы и освобождать водостоки. Фотографии «до» и «после» уборки опубликованы на сайте комитета.

Сотрудники садово-парковых предприятий также вышли на воскресеную уборку. Им удалось очистить от снега почти 2 тыс. кв. метров дорожек и более 7 тыс. садовых диванов.

Напомним, чиновники Смольного остались без полноценного выходного после того, как врио губернатора Александр Беглов потребовал от госслужащих лично помочь городу с зимней уборкой. Накануне на субботник вышли 35 тыс. чиновников.