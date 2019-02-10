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10.02.19 / 17:53 Новости

Минздрав назвал сроки окончания эпидемии гриппа в России

Грипп и ОРВИ ослабит хватку к концу февраля

Вероника Скворцова. Фото: flikr.com

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, эпидемия гриппа в 2019 году закончится к середине апреля. Об этом она сообщила 10 февраля в интервью Первому каналу.

В Минздраве ожидают, что уже через две недели заболеваемость гриппом в России пойдет на спад, а с середины апреля исчезнет.

«Продолжительность самой эпидемии обычная — 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз», — сообщила министр.

При помощи вакцинации заболеваемость гриппом удалось заметно снизить. За последние 12 лет россияне стали болеть гриппом в 13 раз реже. Количество летальных случаев, вызванных этой опасной болезнью, снизилось в 20 раз благодаря темпам вакцинации.

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