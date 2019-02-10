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10.02.19 / 09:36 Новости

Митянина навестила в больнице пострадавших при падении глыб льда

Вице-губернатор Петербурга проверила, как лечат оператора "Ленфильма" и студента химфарма

Бахрулло Умаров. Фото: скриншот видео из Instagram Анны Митяниной

Вице-губернатор  Петербурга Анна Митянина навестила в больнице оператора «Ленфильма» и студента, пострадавших при падении глыб льда с крыши.

Власти Петербурга окажут помощь 71-летнему оператору «Ленфильма» Сергею Левашову, который получил травму при падении наледи с крыши здания на Васильевском острове. Об этом в Instagram сообщила вице-губернатор города Анна Митянина, которая навестила пострадавшего в Мариинской больнице.

По ее словам, после выписки из больницы ему предоставят социальное сопровождение.

Еще одним пациентом, которого навестила Митянина, стал лежащий в той же палате студент Химико-фармацевтического университета, 23-летний Бахрулло Умаров. Он получил травмы головы и ушибы у дома 6 по Аптекарскому проспекту, его однокурсник погиб. Митянина отметила, что Умарова перевели из нейрохирургии в отделение сочетанной травмы.

 

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В одной палате с оператором Ленфильма, 71-летним Сергеем Левашовым, находится 23-летний студент Бахрулло Умаров, пострадавший около Химико-фармацевтического университета. Бахрулло Умаров был переведен из отделения Нейрохирургии в отделение Сочетанной травмы, состояние на 9 февраля удовлетворительное. #соцполит #соцполитика #здоровье #жизнь@lenfilmstudios #здравоохранение#сопровождение #heart #medical

Публикация от Анна Митянина (@a.mitjanina)

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