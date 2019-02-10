Митянина навестила в больнице пострадавших при падении глыб льда Вице-губернатор Петербурга проверила, как лечат оператора "Ленфильма" и студента химфарма

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина навестила в больнице оператора «Ленфильма» и студента, пострадавших при падении глыб льда с крыши.

Власти Петербурга окажут помощь 71-летнему оператору «Ленфильма» Сергею Левашову, который получил травму при падении наледи с крыши здания на Васильевском острове. Об этом в Instagram сообщила вице-губернатор города Анна Митянина, которая навестила пострадавшего в Мариинской больнице.

По ее словам, после выписки из больницы ему предоставят социальное сопровождение.

Еще одним пациентом, которого навестила Митянина, стал лежащий в той же палате студент Химико-фармацевтического университета, 23-летний Бахрулло Умаров. Он получил травмы головы и ушибы у дома 6 по Аптекарскому проспекту, его однокурсник погиб. Митянина отметила, что Умарова перевели из нейрохирургии в отделение сочетанной травмы.