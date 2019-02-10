Падение льда на школьницу на Загородном проспекте заинтересовало Следственный комитет Ребенок доставлен в больницу

В субботу 9 февраля в Санкт-Петербурга на Загородном проспекте пострадала школьница, на которую с крыши одного из зданий упал кусок наледи. В чем причина произошедшего теперь разбирается Следственный комитет.

ГСУ Следственного комитета по Петербургу заявило о начале проверки случившегося на Загородном проспекте 9 февраля. По официальным данным, от падения льда с крыши пострадала 9-летняя школьница. Она получила травмы головы настолько серьезные, что девочку отправили в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.