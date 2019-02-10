Роскосмос потратит почти 5 млрд на запуск кораблей на МКС

Госкорпорация потратит 4,6 млрд рублей на запуски к Международной космической станции шести пилотируемых и грузовых кораблей.
Как следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок, общая цена госконтракта составит порядка 4,6 млрд рублей.
Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит подготовить и отправить к МКС три пилотируемых корабля — «Союз МС-12», беспилотный «Союз МС-14» и «Союз МС-15». Кроме того, госконтрактом предусмотрена отправка трех грузовых кораблей — «Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14».
Часть средств из указанной суммы пойдет на управление полетом российской части МКС в 2019-2020 годах.
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