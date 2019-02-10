Роскосмос потратит почти 5 млрд на запуск кораблей на МКС Отправка кораблей в рамках госконтракта запланирована на 2019 и 2020 годы

Госкорпорация потратит 4,6 млрд рублей на запуски к Международной космической станции шести пилотируемых и грузовых кораблей.

Как следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок, общая цена госконтракта составит порядка 4,6 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит подготовить и отправить к МКС три пилотируемых корабля — «Союз МС-12», беспилотный «Союз МС-14» и «Союз МС-15». Кроме того, госконтрактом предусмотрена отправка трех грузовых кораблей — «Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14».

Часть средств из указанной суммы пойдет на управление полетом российской части МКС в 2019-2020 годах.