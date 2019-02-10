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10.02.19 / 09:05 Новости

Украинцы жалуются на проблемы с въездом в Россию

Российские пограничники якобы без оснований отказывают во въезде украинцам

В Киеве жалуются на отказы во въезде в РФ украинцам. Фото: flickr.com

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия отказывается пускать в страну граждан Украины.

По его словам, такие случаи в последнее время стали массовыми, сообщает РИА Новости. Слободян подчеркнул, что только за три дня в его ведомстве зафиксировало около сотни отказов во въезде в РФ украинцам на пропускном пункте «Нехотеевка» под Белгородом.

Отказ получили в основном те, кто пытался въехать в Россию на автомобилях с объемом двигателя более двух литров. Слободян добавил, что украинцев вернули домой «без объяснения причин».

В ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.

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