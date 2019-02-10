В 37 домах Адмиралтейского района остыли батареи "Теплосеть" заменила пять метров аварийного участка трубы

В Адмиралтейском районе Петербурга струдники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в воскресенье, 10 февраля, починили аварийную трубу.

Энергетики отремонтировали трубопровод на Малодетскосельском проспекте, 27. Работы проходили с 2 д 14 часов.

По данным пресс-службы предприятия, сварочные работы удалось завершить днем. Следующим этапом стало восстанавливление циркуляции и мероприятию по включению сети в штатный режим работы.

В 37 жилых домах тепло поступало по резервной схеме. Это означает, что батареи в квартирах почти остыли отапливались по резервной схеме. Горячую воду не отключали.