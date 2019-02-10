В понедельник в Петербург придет мокрый снег с дождем

Неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильных снегопадов и метели.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, в понедельник, 11 февраля, горожан ждет облачная погода с умеренными осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега. Гололедица на городских дорогах останется.
Температура воздуха в городе на Неве ожидается от 0 до +2 градусов, днем потеплеет о +1…+3. Ветер еще ненадолго задержится в Северной столице. Его скорость составит 7 – 12 м/с.
В Ленобласти в ближащие два дня также ждут обильных осадков. Соседний регион, в особенности его западную часть, засыпет снегом.
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