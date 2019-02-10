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10.02.19 / 19:35 Новости

В понедельник в Петербург придет мокрый снег с дождем

В отдельные районы Северной столицы придет метель

В Петербурге 11 февраля будет идти мокрый снег и дождь. Фото: pixabay.com

Неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильных снегопадов и метели.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в понедельник, 11 февраля, горожан ждет облачная погода с умеренными осадками. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега. Гололедица на городских дорогах останется.

Температура воздуха в городе на Неве ожидается от 0 до +2 градусов, днем потеплеет о +1…+3. Ветер еще ненадолго задержится в Северной столице. Его скорость составит 7 – 12 м/с.

В Ленобласти в ближащие два дня также ждут обильных осадков. Соседний регион, в особенности его западную часть, засыпет снегом.

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