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10.02.19 / 08:43 Новости / Рынки

Венесуэльская нефтяная компания переводит счета в Газпромбанк

Это происходит на фоне санкций

инфляция венесуэла

Фото: republic.ru

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA приняла решение о переводе своих банковских счетов нефтяных в Газпромбанк на фоне санкций США, сообщает агентство Рейтер.

PDVSA советует клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка и требует от иностранных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, определиться, останутся ли они участниками нефтяных СП.

28 января стало известно о том, что США вводит санкций в отношении венесуэльской PDVSA, блокирует ее активы на 7 миллиардов долларов. Сделки с компанией также отменяются.

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