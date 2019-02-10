Венесуэльская нефтяная компания переводит счета в Газпромбанк Это происходит на фоне санкций

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA приняла решение о переводе своих банковских счетов нефтяных в Газпромбанк на фоне санкций США, сообщает агентство Рейтер.

PDVSA советует клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка и требует от иностранных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, определиться, останутся ли они участниками нефтяных СП.

28 января стало известно о том, что США вводит санкций в отношении венесуэльской PDVSA, блокирует ее активы на 7 миллиардов долларов. Сделки с компанией также отменяются.