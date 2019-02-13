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13.02.19 / 20:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов поддерживает законопроект о бесплатной юридической помощи для жертв репрессий

В Петербурге их больше 9 тысяч

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал закон, который расширяет перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

В этот перечь, согласно законопроекту, войдут горожане подвергшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В случае, если законодательная инициатива будет одобрена, изменения вступят в силу в 2020-м году.

На сегодняшний день в Петербурге проживает 9546 человек, попадающих под действие закона.

Законопроект в ЗАКС внесли депутаты Александр Тетердинко и Павел Зеленков.

 

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