Беглов поддерживает законопроект о бесплатной юридической помощи для жертв репрессий В Петербурге их больше 9 тысяч

ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал закон, который расширяет перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

В этот перечь, согласно законопроекту, войдут горожане подвергшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В случае, если законодательная инициатива будет одобрена, изменения вступят в силу в 2020-м году.

На сегодняшний день в Петербурге проживает 9546 человек, попадающих под действие закона.

Законопроект в ЗАКС внесли депутаты Александр Тетердинко и Павел Зеленков.