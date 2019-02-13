ФНС предложила внедрить налоговый мониторинг компаниям с госучастием Это серьезно издержки компаний

Глава ФНС Михаил Мишустин предложил Дмитрию Медведеву поручить компаниям с государственным участием внедрить возможность налогового мониторинга. На совещании у премьер-министра Мишустин заметил, что система налогового мониторинга сильно снизит издержки компаний, сделает более прозрачной и достоверной налоговую отчетность.

Глава Федеральной налоговой службы отметил, что новая форма контроля за налогами сократит трудозатраты на 30%, которые компании тратят на сопровождение мероприятий налогового контроля.

«Серьезно сокращается количество истребованных документов. Сегодня мы зафиксировали сокращение на 7.7% таких требований, практически наполовину сокращается резерв по неопределенным налоговым позициям. Благодаря этому закрытие годового периода происходит в три раза быстрее. Особенно это касается больших корпораций», — сообщил Мишустин.

Система налогового мониторинга действует в России с 2016 года и заключается в онлайн-взаимодействии на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика.