«Группа Компаний «Роллман» досрочно сменила гендиректора Этот пост покинул Юрий Кульпин

Петербургское ПАО «Группа Компаний «Роллман», в активе которой 70% уставного капитала одного из крупнейших производителей автомобильных фильтров сменило гендиректора. Этот пост досрочно покинул Юрий Кульпин.

Совет директоров «Группы Компаний «Роллман» досрочно прекратил полномочия генерального директора Юрия Кульпина, пост главы компании занял с 13 февраля Дмитрий Григорьев.

У «ГК «Роллман» есть несколько активов, крупнейшим из которых, пожалуй, является 70-процентная доля в уставном капитале ООО «Завод Невский фильтр» СПБ. Завод «Невский фильтр», как отмечается на его сайте, является ведущим российским производителем фильтров для автомобилей, а также фильтровальных элементов для легкового и грузового транспорта. На территории предприятия есть инжиниринговый центр, шесть сборочных цехов, заготовительные и вспомогательные цех

Последние месяцы руководство компании активно обращалось с акционерами на официальном сайте. Например 25 декабря к акционерам обратилась финансовый директор ПАО «ГК «Роллман» Ольга Кривошеина: «Мы понимаем, почему вы разочарованы принятым вчера, 24 декабря, решением Совета Директоров. В связи с резким спадом продаж в этом году в зимний период, Совет Директоров был вынужден перенести дату выкупа на май 2019 года. Мы разочарованы точно также как и вы. Всем нам надо набраться терпения…»

Но, пожалуй, больше на сайте новостей положительных: 8 февраля компания сообщила о поставке нового высокотехнологичного оборудования на «Невский фильтр», которое позволит производить круглые фильтры для «Газелей».