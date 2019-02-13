На рынке недвижимости Санкт-Петербурга растет доля иностранных инвесторов Всего они вложили 380 млн долларов

По результатам 2018 года совокупный объем инвестиций в недвижимость в Санкт-Петербурге составил 1.07 млрд долларов. Это на 19% меньше, чем голом ранее,- сообщает Colliers International.

Сократились инвестиции как в сегменте земельных участков – с 630 млн до 480 млн долларов, так и в сделках с существующими активами – с 690 млн до 600 млн долларов.

Иностранные инвесторы увеличили вложения в недвижимость Санкт-Петербурга, они сформировали самую большую долю – 36% в общей структуре инвестиций за последние 7 лет, что составляет 380 миллионов долларов.

«Ряд крупных знаковых сделок, которые состоялись в Петербурге, а также сохранение интереса иностранных инвесторов к рынку позволяют нам в целом позитивно оценивать итоги 2018 года», – сообщает генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.