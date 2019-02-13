ОЗК возглавит замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев Его назначат до конца недели

Объединенная зерновая компания возглавит замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к компании и профильным чиновникам.

Новый гендиректор у госкомпании появится до конца недели. В настоящее время временно исполняет обязанности руководителя ОЗК Сергей Королев. Сообщается, что директива о его назначении уже есть.

В Минсельхозе рассказали изданию, что замминистра пока продолжает заниматься своими обязанностями в министерстве, а документы о его назначении в ОЗК ведомство не получало.