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13.02.19 / 18:47 Новости / Россия и мир

ОЗК возглавит замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев

Его назначат до конца недели

Коллаж АБН

Объединенная зерновая компания возглавит замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к компании и профильным чиновникам.

Новый гендиректор у госкомпании появится до конца недели. В настоящее время временно исполняет обязанности руководителя ОЗК Сергей Королев. Сообщается, что директива о его назначении уже есть.

В Минсельхозе рассказали изданию, что замминистра пока продолжает заниматься своими обязанностями в министерстве, а документы о его назначении в ОЗК ведомство не получало.

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