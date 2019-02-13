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13.02.19 / 12:19 Новости / Общество

Раскрываемость преступлений в Петербурге — 95%

СК отчитался о работе за 2018 год

Фото АБН

В Петербурге рекордно выросла раскрываемость преступлений — до 94,5%, сообщил 13 февраля глава ГСУ Александр Клаус на заседании коллегии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

В прошлом году ведомство раскрыло 3 826 преступлений. 1 428 из них оказались тяжкими и особо тяжкими. Следователи раскрыли 160 убийств и покушений на убийство, 70 изнасилований и 124 эпизода со взятками.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил СК за проделанную работу и попросил еще больше улучшать показатели.

Как писало АБН, 12 февраля о своей работе за прошлый год отчиталась прокуратура города. В ведомстве отметили, что количество преступлений в Петербурге снизилось.

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Реплики

  1. Игорь 13.02.2019 at 15:42 - Reply

    Это по убийствам процент или по всем преступлениям? Дело РАЛЬФ-КАР по мошенничеству уже год в предварительном следствии, нормально?

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