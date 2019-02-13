Раскрываемость преступлений в Петербурге — 95% СК отчитался о работе за 2018 год

В Петербурге рекордно выросла раскрываемость преступлений — до 94,5%, сообщил 13 февраля глава ГСУ Александр Клаус на заседании коллегии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

В прошлом году ведомство раскрыло 3 826 преступлений. 1 428 из них оказались тяжкими и особо тяжкими. Следователи раскрыли 160 убийств и покушений на убийство, 70 изнасилований и 124 эпизода со взятками.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил СК за проделанную работу и попросил еще больше улучшать показатели.

Как писало АБН, 12 февраля о своей работе за прошлый год отчиталась прокуратура города. В ведомстве отметили, что количество преступлений в Петербурге снизилось.