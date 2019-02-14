Адвокат: на что может претендовать гражданская жена Ее права защищены законом

Права сожительницы в России защищены законом Гражданским кодексом страны. (Статья 244 Гражданского кодекса Российской Федерации: Понятие и основания возникновения общей собственности).

Если вы накопили общее имущество, но не оформили его, то требуется провести ряд мероприятий, сообщает адвокат Олег Галаган. Имущество рекомендуется сразу ОФОРМЛЯТЬ в общую долевую собственность.

Необходимо доказать ряд условий:

Права сожительницы в России защищены законом: Гражданским кодексом страны (Статья 244 Гражданского кодекса Российской Федерации: Понятие и основания возникновения общей собственности).

Имущество рекомендуется сразу оформлять в общую долевую собственность.

Если вы накопили общее имущество, но не оформили его, то требуется провести ряд мероприятий, сообщает адвокат Олег Галаган.

В суде необходимо доказать ряд условий:

1) сожительство (продолжительность, позиционирование для окружающих в качестве семьи)

2) ведение общего хозяйства и общего семейного бюджета с подтверждением совместных расходов

3) формирование общего имущества, которое сожители признавали общим и пользовались совместно.

При рассмотрении дела в суде необходимо иметь письменные документы и свидетельские показания.

Но ле

Но легче всего покупать имущество, когда вы не состоите в браке.