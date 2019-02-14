Беглов заявил о необходимости развития сотрудничества с другими регионами России И отметил важность РЖД для петербургских предприятий

Во время заседания президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», ВРИО губернатора заявил, что необходимо развивать сотрудничество с другими регионами России и продвигать продукцию петербургских предприятий как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Также Александр Беглов представил своих советников – Сергея Мовчана и Максима Мейксина, задачи которых заключаются в координации между промышленниками и правительством Петербурга

Беглов сообщил, что городские предприятия активно работают с «РЖД», а их инновационные разработки помогают решать сложные производственные задачи.

В ходе заседания стало известно, что в планах Петербурга – закупка 45 трамвайных вагонов в 2021-2025 годах и 800 вагонов для метрополитена после 2021 года.