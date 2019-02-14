Козак: цены на бензин в ближайшее время не понизятся Несмотря на его профицит



Профицит бензина не приведет к падению цен на него весной и летом, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах РИФ в Сочи. Профицит был вызван более выгодными условиями поставок моторного топлива на внутренний рынок привели к его профициту и небольшому снижению цен, сказал господин Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы не прогнозируем снижение цен, целевая задача — балансировать, сдерживать,— сказал вице-премьер, передает ТАСС. — В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление».

Ранее эксперты компании Argus Consulting сказали о том, что в выпуске бензина в стране произошел высокий профицит. Мощность его производства увеличилась почти на 2 млн тонн. Это должно обострить конкуренцию на внутреннем рынке из-за ограниченность в возможностях экспорта топлива.