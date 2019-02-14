Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах Насильно привлекать деньги не получится

Участие в национальных проектах должно быть экономически выгодным для компаний, насильно привлечь инвестиции невозможно, сказал премьер-министра России Дмитрий Медведев на встрече с представителями бизнеса в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Медведев сообщил о запуске более 30 программ в рамках государственно-частного партнерства в сфере нацпроектов к концу 2019 года. Общая сумма инвестиционных заявок, по словам премьера, составляет порядка 12 млрд рублей.

«Там, где мы подключаем бизнес, это должно быть самому бизнесу просто выгодно. Иначе ничего из этого не выйдет: ни из-под палки, ни при помощи каких-либо других инструментов вряд ли можно будет мотивировать наш бизнес этим заниматься», цитирует Медведева РИА Новости.