В США хотят ввести новые санкции против России, законопроект уже готов Американские сенаторы представили законопроект с новыми санкциями в отношении России

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предлагают к рассмотрению американские сенаторы.

Сенаторы хотят «внести санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в Керченском проливе», а также «санкции в отношении судостроительного сектора России».

Новые санкции затронут российский банки, которое могут влиять на демократические институты в других странах. Также санкции ограничат инвестиции в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России. Санкции коснутся политических деятелей, «олигархов» и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям».

Подобный законопроект был предложен в августе 2018 года, но он не был одобрен конгрессом США.