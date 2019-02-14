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14.02.19 / 06:38 Новости / Политика

В США хотят ввести новые санкции против России, законопроект уже готов

Американские сенаторы представили законопроект с новыми санкциями в отношении России

Фото: сенат США

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предлагают к рассмотрению американские сенаторы.

Сенаторы хотят «внести санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к нападению в Керченском проливе», а также «санкции в отношении судостроительного сектора России».

Новые санкции затронут российский банки, которое могут влиять на демократические институты в других странах. Также санкции ограничат инвестиции в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России. Санкции коснутся политических деятелей, «олигархов» и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям».

Подобный законопроект был предложен в августе 2018 года, но он не был одобрен конгрессом США.

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