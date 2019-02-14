«Победа» прокомментировала, почему народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на борт Ранее Лановой сообщил, что не смог улететь самолетом авиакомпании

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в состав Группы«Аэрофлот» объяснила, почему Василий Лановой не вылетел рейсом DP103 Москва–Ростов-на-Дону 14 февраля.

«Клиент авиакомпании «Победа» Василий Семенович Лановой и сопровождающая его группа подошли к выходу на посадку с опозданием на 5 минут. Авиакомпания «Победа» в качестве единственного исключительного случая пошла навстречу любимому народному артисту и продлила время посадки. Однако далее выяснилось, что ручная кладь одного из сопровождающих артиста не предъявлялась на регистрации и значительно превышает максимально допустимые габариты ручной клади. Провоз таких вещей возможен только в багажном отсеке самолета», — сообщили АБН в авиакомпании .

Сдача сверхгабаритной ручной клади в багаж значительно задержала бы рейс и нарушила права других пассажиров. Лановой якобы от полета отказался сам.

«Авиакомпания «Победа» с особым почтением относится к творчеству великого артиста Василия Семеновича Ланового, однако даже для него не может сделать исключение в правилах перевозки, направленных на обеспечение безопасности», — отметили в компании.

Ранее артист сообщил, что его концерты из-за невылета оказались под угрозой.