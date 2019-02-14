РАД распродает недвижимость «Выборг банка» в центре Выборга Аукцион пройдет в форме публичного предложения

Российский аукционный дом (РАД) продает здания бывшего кинотеатра «Родина» и Союзного Финляндского банка, принадлежавшие ликвидируемому «Выборг банку». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе РАД.

Оба лота находятся в историческом центре Выборга: «Родина» на улице Мира, 7, а банк на Пионерской улице, 2. Их продадут разными лотами на электронной торговой площадке ЭТП РАД. Провести торги РАДу поручило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В здании банка два этажа, а также собственная парковка, общая площадь объекта — 1,4 тыс. кв.м. Оно построено в 1900 году и включено в перечень объектов культурного наследия. Отмечается «хорошее состояние» объекта. Последнее время здание являлось головным офисом «Выборг банка».

Аукцион пройдет в форме публичного предложения с 23 января по 11 мая 2019 года. Стоимость лота в этот период будет постепенно снижаться, начиная с 90,3 млн рублей. Минимальное предложение — 63,2 млн рублей.

Бывший кинотеатр вместе с земельным участком расположился на 1 тыс. кв. м. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Кинотеатр можно снести, так как он не является памятником. Продажа лота №2 также пройдет посредством публичного предложения. Торги продлятся с 11 января по 27 апреля 2019 года. Торги начались на отметке в 48,8 млн рублей, а минимальная стоимость — 1,6 млн рублей.

Добавим, ЦБ РФ отозвал лицензию у «Выборг банка» 7 сентября 2016 года. Капитал кредитной организации достигал критических значений. Это связано с рискованной кредитной политикой банка. Компания размещала денежные средства в активы низкого качества.