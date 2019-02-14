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14.02.19 / 22:29 Новости

Росздравнадзор уведомил  «Лаборатории Сервье», что в России отзывают лекарство от кашля «Эреспал»

Изымают из обращения «Эреспал, сироп 2 мг/мл» и таблетки «Эреспал»

Письмо Росздравнадзора

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Дмитрий Пархоменко своим письмо уведомил представительства компании «Лаборатории Сервье» об отзыве ее французского лекарства от кашля «Эреспал».

Изымают из обращения «Эреспал, сироп 2 мг/мл» и таблетки «Эреспал». Официальная формулировка гласит, что лекарства отзывают «в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск».

Структуры французской компании Servier работают в России более 20 лет. Компания уточнила, что лекарства, содержащие фенспирид (к ним относится и вышеупомянутый «Эриспал») отзывают и в самой Франции после того, как были получены новые исследования препарата. Исследования показали, что фенсприд может влиять на работу сердца.

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