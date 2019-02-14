Сбербанк в тестовом режиме запустил чат-бот клиентской поддержки Программа основана на целевой NLP-платформе Сбербанка

ПАО «Сбербанк» в тестовом режиме запустил чат-бот клиентской поддержки для корпоративно-инвестиционного бизнеса. Об этом в четверг сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.



Программа основана на целевой NLP-платформе Сбербанка. Бот может ответить на простые вопросы клиента, а также поддержать сложный диалог. Материалы сценариев загружаются и обновляются онлайн из систем компании.

Он пояснил, что программа уже «в промышленной эксплуатации, а пилотный режим означает только то, что мы за ним внимательно следим и быстро вносим изменения, если они необходимы». Попов отметил, что такие «небанковские сервисы» позволяют бизнесменам решить большую часть актуальных вопросов.

Добавим, накануне стало известно, что Сбербанк хочет зарегистрировать товарные знаки «СберКуся», хештег #этомое и котиков. Соответствующие заявки банк оставил на сайте Роспатента. Они зарегистрированы в январе и феврале. В настоящее время товарные знаки проходят формальную экспертизу.