«Северную Долину» назвали самым популярным ЖК в Петербурге

Близость к метро и дешевая цена сделали район комплексной застройки «Северная Долина» самым популярным в городе. Соответствующий анализ провели в Яндекс.Недвижимости.
Лучше всего продаются квартиры с отделкой «под ключ».
Застройкой района занимается «Главстрой Санкт-Петербург». Компания предлагает различные варианты покупки жилья: внесение всей суммы, покупка в ипотеку, с использованием займа от АО «СПб ЦДЖ» или с беспроцентной рассрочкой платежа до ввода корпуса в эксплуатацию.
115 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.