«Северную Долину» назвали самым популярным ЖК в Петербурге Из-за дешевой стоимости квартир

Близость к метро и дешевая цена сделали район комплексной застройки «Северная Долина» самым популярным в городе. Соответствующий анализ провели в Яндекс.Недвижимости.

Лучше всего продаются квартиры с отделкой «под ключ».

Застройкой района занимается «Главстрой Санкт-Петербург». Компания предлагает различные варианты покупки жилья: внесение всей суммы, покупка в ипотеку, с использованием займа от АО «СПб ЦДЖ» или с беспроцентной рассрочкой платежа до ввода корпуса в эксплуатацию.