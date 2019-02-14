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14.02.19 / 13:21 Новости

«Северную Долину» назвали самым популярным ЖК в Петербурге

Из-за дешевой стоимости квартир

Близость к метро и дешевая цена сделали район комплексной застройки «Северная Долина» самым популярным в городе. Соответствующий анализ провели в Яндекс.Недвижимости.

Лучше всего продаются квартиры с отделкой «под ключ».

Застройкой района занимается «Главстрой Санкт-Петербург». Компания предлагает различные варианты покупки жилья: внесение всей суммы, покупка в ипотеку, с использованием займа от АО «СПб ЦДЖ» или с беспроцентной рассрочкой платежа до ввода корпуса в эксплуатацию.

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