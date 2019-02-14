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14.02.19 / 13:07 Новости / Общество

Спутник к Солнцу не запустят из-за отсутствия финансирования

Проект «Интергелиозонд» заморожен

Российский космический аппарат «Интергелиозонд» не изготовят из-за резкого сокращения финансирования, сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова Владимир Кузнецов.

«Его перенесли на более поздние сроки. После 2021 года. Работы фактически разорваны. Между НПО им. Лавочкина (изготовитель космического аппарата) и Роскосмосом будет заключаться новый контракт», — сказал Кузнецов.

Проект хотели профинансировать в этом году и запустить в космос в 2026 году.

Новый срок реализации проекта не назван.

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