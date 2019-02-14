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14.02.19 / 18:04 Новости / Политика

Суд принял к производству иск Резника в отношении Беглова

Предварительное заседание суда пройдет 12 марта

Фото АБН

Невский районный суд принял к производству иск Максима Резника в отношении врио губернатора Петербурга Александра Беглова и журналиста Василия Романова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, предварительное судебное заседание состоится 12 марта.

Он просит обязать Романова как учредителя СМИ «Мы можем.ру» удалить сведения с сайта, а врио губернатора Петербурга опровергнуть сведения, обеспечив размещение текста опровержения на странице сайта Администрации города и взыскать с Беглова в пользу Резника 1 рубль.

Как писало АБН, Резник возмущен фразой Беглова о том, «что надо было сдать город фашистам». На встрече с блокадниками врио губернатора приписал ему эту фразу.

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