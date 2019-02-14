В Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ Порог заболеваемости превысил 28,9%



За последнюю неделю в Петербурге эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил на 28,9%, сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Главный санитарный врач города потребовал ограничить проведение массовых мероприятий на этот период.

Чаще всего заболевают взрослые и дети от 3 до 14 лет.

«В 53 классах 24 школ и в 42 группах 35 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% был приостановлен образовательный процесс на семь дней», — отметила Башкетова.

Она посоветовала горожанам не бояться вакцинации.