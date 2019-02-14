В Петербурге пройдет испытания новый белорусский автобус с «гармошкой» Это первое испытание модели в России

«Пассажиравтотранс» в феврале приступит к испытаниям нового двухсекционного автобуса МАЗ-216 белорусского производства. Новая модель будет протестирована впервые в Петербурге.

МАЗ-216 был показан на международной выставке Busworld брендированном в стиле II Европейских игр. Новая модель будет перевозить гостей соревнований, которые примет Минск. В Северной столице автобус появится без символики Европейских игр, в монохромном голубом цвете.

На автобус установлен двигатель экологического класса ЕВРО-5 и новейшим узлом сочленения немецкой марки «Hubner». Автобус может принять 164 пассажира, также предусмотрена возможность посадки и перевозки маломобильных граждан. Минский завод впервые применил в своих двухсекционных автобусах заднемоторную компоновку, благодаря чему пассажирам предоставляется больше места.

Новый автобус поступит в работу до конца марта и будет курсировать по маршрутам № 9 и № 93, пролегающих по Приморскому и Калининскому районам Петербурга.

Сегодня в парке «Пассажиравтотранса» 250 городских автобусов белорусского производства. Большинство из них сосредоточены в Колпинском автобусном парке, в котором реализована концепция монопарка.

В Петербурге ежегодно тестируются новые образцы пассажирского техники с целью оценки экономических и технических показателей из работы, а также для формирования требования для закупок новой техники.