В России создадут реестр транспортных средств Этого требует закон о госрегистрации транспортных средств

В России создадут государственный реестр транспортных средств, МВД разработает проект постановления правительства РФ. Об этом министерство уведомило на портале проектов нормативных актов.

Реестр будет создан в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа 2019 года. Реестр будет представлять собой «федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о транспортных средствах, совершаемых в отношении их регистрационных действиях, регистрационные данные транспортных средств и иные данные».

Для закрепления формы, порядка ведения реестра и перечня информации, которая в нем содержится, правительство выпустит постановление. Необходимость создания новой системой объясняется важностью межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госуслуг и исполнения государственных функций в электронном виде»,- сообщили в МВД