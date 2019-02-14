Вице-губернатор Елин: Невский район один из самых экономически мощных Растут налоговые поступления

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал Невский район одним из самых экономически мощных в городе, отметив при этом открытие высокотехнологичных производств, а также динамику роста поступления налогов и зарплат.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос привлечения инвестиций в район. «Мы столкнулись с конкуренцией районов за инвестора»,- заметил Елин.

Вице-губернатор отметил, что в приоритете работы над благоустройством района и повышением качества жизни, а также диалог с жителями и создание комфортной среды.

Елин передал главе Невского района Алексею Гальчуку документы на социальное жилье для многодетных семей и наградил четверых петербуржцев Почетным знаком «За заслуги перед Невским районом».