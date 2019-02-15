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15.02.19 / 07:57 Новости

Для россиян хотят отменить визы в Японию

Последние годы количество российских туристов в Японии постоянно растет

Япония / Фото: pixabay.com

В правительстве Японии рассматривают вариант отмены краткосрочных въездных виз для россиян. Если их отменят, то россияне свободно смогут находиться в Японии на срок до 90 дней. Единственное, что нужно будет сделать въезжающим россиянам – заблаговременно зарегистрироваться в японских консульских учреждениях.

Предполагается, что вопрос отмены виз  глава МИД Японии Таро Коно обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник, пишет японская газета «Санкэй».

Последние годы количество российских туристов в Японии постоянно растет. По последним официальным данным, только в 2017 году Японию посетило 180 тысяч человек из России, это на 40% больше, чем в 2016 году.

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Реплики

  1. Димитрий 15.02.2019 at 09:20 - Reply

    Это чтобы на публичное харакири Синдзо Абэ, многомудрые Русы не смотрели.

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