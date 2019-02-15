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15.02.19 / 19:56 Новости / Петербург и Ленобласть

ГАТИ выписала штрафов на 64.5 миллиона рублей за плохую уборку снега

Фото «Мостотрест»

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга рассказала, что худшая ситуация сложилась в Невском районе, в пригородных районах все спокойнее.

На 15 февраля были проверены 8.1 тысяча объектов, на 2.3 тысячах из них выявлены нарушения. Всего выписано штрафов на 65.5 млн рублей. Больше всего штрафов пришлось на Невский район (8.1 млн), Выборгский (6.5 млн) и Центральный (5.9 млн). Меньше всего штрафов выписано на окраинах Петербурга.

Василеоостровский район по доле нарушений от общего количества находится на последнем месте (17%). Немного хуже дела в Московском, Петроградском и Адмиралтейском районах – по 22%. Худшие результаты у Невского и Кировского районов (42%).

 

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