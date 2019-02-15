Индекс промышленного производства вырос в Петербурге Рост составил 2.5%

Индекс промышленного производства в Петербурге вырос в январе 2018 года.

Индекс промышленного производства в Петербурге по результатам за январь 2019 года составил 104,1% к аналогичному периоду в прошлом году, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в январе 2018 года рост этого показателя составил 2,5%.

После снижения объемов производства в 2013-2015 годах в Петербурге наблюдается устойчивая тенденция роста с 2016 года. Рост обеспечивает развитие отрасли в регионе и запуск высокотехнологичных производств.