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15.02.19 / 17:05 Новости / Петербург и Ленобласть

Индекс промышленного производства вырос в Петербурге

Рост составил 2.5%

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Индекс промышленного производства в Петербурге вырос в январе 2018 года.

Индекс промышленного производства в Петербурге по результатам за январь 2019 года составил 104,1% к аналогичному периоду в прошлом году, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в январе 2018 года рост этого показателя составил 2,5%.

После снижения объемов производства в 2013-2015 годах в Петербурге наблюдается устойчивая тенденция роста с 2016 года. Рост обеспечивает развитие отрасли в регионе и запуск высокотехнологичных производств.

 

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