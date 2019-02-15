Контракт на строительство здания для спасателей признан недействительным Заказчик должен был отклонить обе заявки

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску ООО «Маяк» и отказал в признании незаконным решение УФАС по Санкт-Петербургу.

Таким образом, аукцион на строительство здания поисково-спасательной службы госконтракт, заключенный областным управлением строительства с ООО «ЭСКО» признан недействительным.

К аукциону была допущена только одна заявка, поэтому торги были признаны несостоявшимися, а контракт заключили с единственным участником аукциона – ООО «ЭСКО». ООО «Маяк» пытался обжаловать отклонение своей заявки в УФАС по Санкт-Петербургу, но его жалобу признали необоснованной.

Суд установил, что заказчик неправомерно заключил контракт с ООО «ЭСКО», отклонить следовало обе заявки.